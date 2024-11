O direito à greve foi, amplamente, defendido, no segundo dia do I Congresso da ASPP/PSP, em Lisboa.

Adelino Camacho, presidente regional do sindicato, dá conta ao JM que este direito foi defendido “não só pela classe sindical como também por alguns setores da sociedade civil, nomeadamente, oradores presentes”, tais como: João Proença, presidente do Sindicato dos Médicos da Zona Azul, Jorge Bacelar Gouveia, presidente do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo, Jorge Machado, jurista e ex-deputado, e Bernardo Colaço, Juiz Conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça e um dos promotores do evento.