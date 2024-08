Bom dia!

- Começa às 9h30 a reunião semanal do executivo da Câmara Municipal do Funchal. As declarações finais estão previstas para as 12h00.

- Às 15h00, na Câmara Municipal do Funchal, vai realizar-se a apresentação do Troféu da Madeira DRIFT / Yellow MotorLobos 2024.

- Pelas 21h00, no Largo do Pelourinho, o espetáculo de folclore ‘Tradições do Mundo’, no âmbito das Festas da Ponta do Sol.

- Esta noite, às 21h00, prossegue o ‘Festival Folk- Arraial do Mundo’, com a atuação dos grupos da Polónia, Letónia e o grupo de Folclore MonteVerde, no adro da Igreja do Imaculado Coração de Maria.

- Nas Festas de São Vicente, a grande atração é Bonnie Tyler, que sobe ao palco às 22h30. Mas, antes, às 21h00, dá-se a abertura com Catarina Melim. O Baile Pimpão convida Melão, e até à madrugada a animação está a cargo do Dj Nélio Fabrício.