Bom dia!

- Começa às 9h30, no Centro de Congressos da Madeira, no Funchal, a MadIT 2024 – Madeira Innovation Talks – Contadores de Histórias de Inovação – Para Partilhar & Inspirar. O evento conta com a presença de seis intervenientes que contarão histórias na primeira pessoa de diversas áreas.

- A partir das 10h00, na cidade do Funchal, pode apreciar e também rir com o Festival de Artes de Rua. Placa Central, Rua Dr. Fernão de Ornelas, cais da cidade, Largo do Chafariz e Praça do Povo são os locais onde poderá ver os protagonistas desta arte.

- A inauguração oficial da renovada Biblioteca das Artes e o lançamento do livro Escrita Criativa Juvenil estão agendados para as 11h30, no salão nobre do Conservatório.

- A inauguração do Funchal Noivos & Festas, no Pestana Fórum Casino, realiza-se às 18h00, num evento promovido pela ACIF-CCIM.

- A apresentação do livro ‘Dissonância Climática’, do professor Rui Pena dos Reis, está agendada para as 19h00, na Galeria Anjos Teixeira, à Rua João de Deus n. 12, no Funchal.

- Às 20h30, no auditório do MUDAS.Museu, a antestreia do espetáculo ‘O meu corpo não é só uma instância’, com a direção artística de Yola Pinto e Simão Costa.