Bom dia!

- Continua a III Semana das Artes e Humanidades da Universidade da Madeira, a partir das 9h00, no Campus da Penteada e Quinta de São Roque.

- Realiza-se às 10h00, na Praça do Povo, a ‘Caminhada Azul’ - Prevenção dos Maus-Tratos na Infância - Campanha do Laço Azul.

- Às 10h00, em São Roque, vai decorrer a entrega de tablets aos formandos que frequentam os cursos profissionais promovidos pelo Serviço Técnico de Formação Profissional. O secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, participa neste ato.

- Nesta terça-feira, na Ribeira Brava, prossegue a Semana da Cultura, com a abertura dos stands às 10h00. Estão previstas várias atividades ao longo do dia, como teatro, uma apresentação literária, às 11h30 e às 21h00 uma sessão de cinema ‘Posso olhar por ti’, de Francisco L. Faria.

- Em Câmara de Lobos, às 11h00, o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita o novo empreendimento habitacional ‘Varandas do Atlântico’.

- Às 15h00, a cerimónia do 64.º aniversário do Jardim Botânico da Madeira Eng.º Rui Vieira, Caminho do Meio, Bom Sucesso.

- Na Quinta Magnólia, pelas 18h00, o presidente do Governo Regional participa no Encontro de Médicos Internos.

- A inauguração da exposição ‘uma vaca e um pacote de leite’, um projeto da autoria de Regina Silva, está agendada para as 18h00, no 4.º andar do Centro de Desenvolvimento Humano da Fundação Cecília Zino (Rua do Bettencourt, 10).

- Às 18h30, decorre na Quinta Grande a inauguração da segunda fase do Caminho da Partilha.