As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera não são as melhores para esta segunda-feira, sobretudo para quem quer ir à praia. Mas não desanime porque a temperatura vai estar alta - 27º na Madeira e 25º no Porto Santo-, apesar dos períodos de céu muito nublado.

Há a possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos na vertente norte da Madeira e nas terras altas. O vento será franco (10 a 30 km), predominando de norte, soprando, por vezes, forte nas terras altas e nos extremos leste e oeste da Madeira, assim como no Porto Santo, durante a manhã.

Mas no Funchal, o vento será fraco.

Quanto ao mar, na costa Norte, as ondas serão de nordeste com 2 a 2,5 metros, diminuindo para 1,5 a 2 metros, a partir da tarde. Na costa Sul, serão do quadrante sul com 1 metro. A temperatura da água do mar rondará os 21/22.º.