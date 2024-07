A secretária regional de Agricultura, Pescas e Ambiente, Rafaela Fernandes, estará amanhã, pelas 10h00 nas instalações do Instituto do Vinho, Bordado e Artesanato da Madeira, na Rua dos Ferreiros N.142, onde se dará início às Comemorações do Dia Mundial do Bordado.

Segundo nota de imprensa da tutela, estarão presentes várias Bordadeiras de Casa que vão executar ao vivo um “painel de azulejos em Bordado Madeira”.

Além da exposição e venda de Bordado Madeira por parte de produtores autorizados será possível ver uma mostra de coordenados de Designers do Moda locais.

O Instituto tem programado até à próxima terça-feira um conjunto de iniciativas de forma a assinalar o Dia Mundial do Bordado.