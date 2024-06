No âmbito do Dia Mundial do Ambiente, realizou-se na Escola Básica com Pré-escolar de Santo António e Curral das Freiras um conjunto de atividades relacionadas com a sensibilização ambiental.

Entre as quais a Palestra ‘Somos parte da Natureza’ proferida por Fernando Rodrigues da Mother Earth RAM para 120 alunos do 7.º e 8.º ano.

Fernando Rodrigues refletiu com os alunos sobre as razões de ser cada vez mais importante comemorar o Dia Mundial do Ambiente e respeitar todos os seres vivos que connosco habitam o Planeta.

O grupo de Geografia e os projetos Eco-escolas e Escola Azul pretenderam com esta organização:

1. Conscientizar a população escolar: O dia serve como um lembrete da fragilidade do nosso ecossistema e da necessidade de adotar práticas sustentáveis para garantir a saúde e a sustentabilidade do planeta.

2. Mobilizar pessoas e ações: A data incentiva a participação dos indivíduos, empresas, governos e organizações em ações de proteção ambiental, desde a “recolha de lixo costeiro”, como a escola realizou através da turma 8º4 da Prof. Carla Ribeiro, até a implementação de políticas públicas ambientais, como a turma 7º 3 da escola, propôs na sua candidatura ao Projeto “Nós Propomos” do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa;

3. Incentivar a pesquisa e inovação: O Dia Mundial do Meio Ambiente destaca a importância da pesquisa e desenvolvimento de tecnologias limpas e soluções inovadoras para os desafios ambientais.

4. Promover a educação ambiental: A data é uma oportunidade para educar as futuras gerações sobre a importância da sustentabilidade e da responsabilidade ambiental.

5. Celebrar os avanços: A data também serve para reconhecer e celebrar as conquistas e os progressos alcançados na proteção ambiental desde a conferência de Estocolmo até ao presente.