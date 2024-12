Bom dia! É sexta-feira!

* O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, desloca-se hoje ao Porto Santo, em visita oficial, onde terá uma agenda preenchida ao longo do dia, incluindo inaugurações e visitas a obras.

* O presidente da ALRAM, José Manuel Rodrigues, recebe às 11h00, em audiência de apresentação de cumprimentos de Natal, o comandante da Zona Marítima da Madeira, Capitão de Mar-e-Guerra Rui Rodrigues Teixeira.

* O representante da República para a RAM, juiz conselheiro Ireneu Cabral Barreto, recebe no Palácio de São Lourenço, para apresentação de cumprimentos de Boas Festas, pelas 11h00, os Serviços da República Portuguesa na RAM. À tarde, pelas 15h00, será a vez de receber a presidente Cristina Pedra e os vereadores com pelouro da Câmara Municipal do Funchal.

* Os secretários regionais de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, e de Economia, Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, estarão presentes pelas 15h00 no encerramento do VIII Festival de Coros Escolares da RAM, que terá lugar na Avenida Arriaga.

* O secretário regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, estará presente na abertura da sessão/convívio com os utentes acompanhados no âmbito do projeto SmartBear, pelas 15h00, no Hotel Vidamar.

* O MUDAS.Museu de Arte Contemporânea da Madeira inaugura pelas 17h00 a exposição ‘Nada pela Nação’, um projeto de Nuno Nunes-Ferreira que conta com a curadoria de Adonay Bermudez. O secretário regional de Economia, Turismo e Cultura, Eduardo Jesus marca presença no evento.

* Hoje, a partir das 19h00, a Casa do Povo de São Martinho acolhe nas suas instalações a segunda edição do ‘Natal no Bairro’, iniciativa em parceria com a ADNM - Associação Diáspora no Mundo.