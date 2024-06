Bom dia! É quinta-feira!

* Terá lugar hoje, às 9h30, a reunião do executivo da Câmara Municipal do Funchal. As declarações no final da reunião estão previstas para as 12h00.

* O presidente da ALRAM, José Manuel Rodrigues, preside pelas 10h00 à Conferência dos Representantes dos Partidos. Nesta reunião participam os vice-presidentes da Assembleia Legislativa da Madeira, os líderes parlamentares do PSD, do PS, do JPP, do CHEGA e do CDS-PP, e os deputados únicos do IL e do PAN.

* Está marcada para as 12h00, na ACIF, Rua dos Aranhas, nº 26, a tomada de posse da Mesa das Agências de Viagens.

* ‘O Papel das Cidades Pequenas no Desenvolvimento Sustentável na Europa Atual’ será o tema da 3.ª sessão do ciclo de conferências do Centro de Investigação em Educação da Universidade da Madeira, que se realiza a partir das 14h30, no auditório da Reitoria, no Colégio dos Jesuítas.

* O Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode promove uma palestra sobre a temática ‘Noites da Madeira: Os Músicos Embarcados – 1946-1974’. Esta sessão, promovida pelo Curso de Música Moderna Pop Rock, decorrerá no salão nobre do Conservatório, entre as 14h30 e as 16h30, e contará com a participação especial do professor Vítor Sardinha.

* O representante da República para a RAM, juiz conselheiro Ireneu Cabral Barreto, recebe, no Palácio de São Lourenço, em audiência, pelas 16h00, o embaixador da República Popular da China, Zhao Bentang.

* Decorre, hoje, no auditório do Museu de História Natural do Funchal, a antestreia do documentário ‘Os Fósseis da Macaronésia’, às 18h00. Esta nova série documental da produtora Atlânticalfabeto, com produção de Sérgio Ávila, explora e divulga o impressionante património paleontológico existente nos vários arquipélagos que formam a Macaronésia.

* O Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode promove um recital de cordofones, hoje, pelas 18h00, no Solar do Ribeirinho, em Machico.

* O Jardim Municipal recebe a partir das 20h00 o espetáculo da Fábrica Anónima. Uma junção de música, dança, vídeo e performance que vai para além dos limites tradicionais da arte.

* É pelas 21h00, no Savoy Palace, que o Quarteto de Cordas Atlântico sobe ao palco para interpretar obras de Wolfgang Amadeus Mozart do período clássico e do português Eurico Carrapatoso.