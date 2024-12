Dia D no plenário madeirense, na manhã desta terça-feira, 17 de dezembro de 2024. A debate sobe a moção de censura apresentada pelo Chega, com pré-anuncio de aprovação, à conta do partido propoente, mas também PS, JPP, IL e PAN. Juntos, valem 26 votos, mais dois que o mínimo para que a proposta seja aprovada, tornando inglória a votação de PSD e CDS, que se ficam pelos 21 votos.

A se confirmar, será um dia histórico para a Região Autónoma da Madeira, sendo esta a primeira vez que um governo é derrubado, no caso o XV.

Seguem-se depois ‘conversações’ no Palácio de São Lourenço, também em Belém, aqui se imiscuindo também o Conselho de Estado e, na normalidade, eleições legislativas regionais provavelmente na última semana de fevereiro, as terceiras em cerca de 16 meses, depois de setembro de 2023, maio de 2024.Em ambas o PSD venceu sem maioria absoluta, na sequência da acentuada pera de hegemonia verificada desde 2019, com sucessivos acordos que o foram colocando cada vez mais refém das vontades opositores. Hoje, parecem reunidas as condições para um ponto final nestas convulsões.