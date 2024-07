A nova campanha do destino Madeira, evidenciando o cuidado para com todos os targets, assume a segmentação de mensagens para pessoas acima dos 55 anos.

“Em 2023, a Madeira lançou a campanha “Vive a Madeira por inteiro”, para o mercado nacional, e a derivação “Experience Madeira for yourself” para os mercados internacionais. Esta campanha, ainda ativa, assenta no pressuposto de que a Madeira tem tudo – montanha, mar, cultura – e é um destino para todos, durante todo o ano. Consciente da dificuldade de demonstrar tudo isto num anúncio, a Associação de Promoção decidiu criar uma campanha com um conceito disruptivo, subvertendo os princípios da promoção turística, ao admitir que nenhuma experiência que não seja a de estar na Madeira e no Porto Santo na primeira pessoa é verdadeira”, é enquadrado em comunicado às redações.

“Agora, a Madeira vai mais longe ao considerar as necessidades dos seus diversos públicos, alargando a segmentação com conteúdos específicos no âmbito da campanha. Adapta-os, assim, aos viajantes com idades compreendidas entre os 55 e os 65 anos, respondendo às necessidades e preferências deste grupo etário.

A adaptação desta campanha sublinha o compromisso do destino e da sua estratégia de comunicação em reforçar aquela que é a assinatura da marca Madeira, assente no sentimento de pertença - “Madeira. Tão tua”, “Madeira. Belongs to all”.

Esta abordagem e segmentação pretende impactar diretamente o target em questão, considerando as suas necessidades e aspirações, e destacando as experiências que vão de acordo com os seus interesses”, diz o mesmo documento.