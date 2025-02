Descolonização: Sancho Gomes destaca importância da memória histórica

O Diretor Regional das Comunidades e Cooperação Externa, Sancho Gomes, esteve presente esta quarta-feira, na Escola Secundária de Francisco Franco, para participar numa conferência que assinala os ‘50 Anos da Descolonização Portuguesa’.

O evento visou relembrar aquele que foi o maior movimento de repatriamento da história de Portugal e um dos mais expressivos na Europa em contexto de migrações pós-coloniais.

Durante a intervenção, Sancho Gomes sublinhou a importância de envolver os alunos nesta reflexão histórica, destacando que “é fundamental conhecer a história para compreendermos o presente, mas essencialmente para projetarmos o futuro”.

O Diretor Regional frisou que, apesar de terem passado cinco décadas sobre a descolonização, esta é uma temática ainda pouco conhecida por muitos jovens. “Para os alunos, muitos nunca ouviram falar disto pelos vossos pais, mas sim pelos vossos avós. Por um lado, há tempo demais, por outro, há tempo de menos”, refletiu.

O evento contou com a participação de um painel diversificado de conferencistas que partilharam as suas experiências e reflexões sobre o tema, incluindo a poetisa são-tomense Olinda Beja, o advogado madeirense Ricardo Vieira, o veterano de guerra Capitão João Machado, a antiga ministra da Justiça e dos Negócios Estrangeiros da Guiné-Bissau, Antonieta Rosa Gomes, bem como as regressadas Sara Drumond (de Angola) e Conceição Gonçalves (de Moçambique).