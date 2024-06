* Às 9h00, continua o segundo dia das reuniões plenárias, na Assembleia Legislativa da Madeira, para a apreciação do Programa de Governo da Região Autónoma da Madeira 2024-2028.

* O secretário regional das Finanças, Rogério Gouveia, participa pelas 10h00 na sessão de abertura do debate sobre ‘O Ano Europeu das Competências – 2023’, evento promovido pela Autoridade de Gestão do Madeira 2030 e que decorrerá no salão nobre do Governo Regional.

* O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita às 11h00 a empresa Requisitos D’Outono, Lda, no Parque Empresarial da Calheta, freguesia dos Prazeres.

* O Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode promove um recital de cordofones, hoje, pelas 15h00, no salão nobre da Câmara Municipal de Santana.

* O Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro e a Câmara Municipal da Ponta do Sol promovem hoje a sessão de apresentação do projeto ‘Um Dia Pela Vida’, que terá lugar pelas 18h30 no salão nobre da edilidade ponta-solense