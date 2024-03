Bom dia!

Alunos com notas fracas no ensino normal estão a mudar para os Cursos de Educação e Formação onde chegam a alcançar média de 18 valores. A mudança não é ilegal, apenas aproveita uma brecha legislativa e facilita o acesso ao ensino superior. As escolas conhecem o problema e há professores que recomendam este atalho a jovens do 11.º ano.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca sol e frio na Primavera. O Pico do Areeiro registou temperaturas negativas durante a noite de ontem. Mas, à tarde, o sol convidava turistas e residentes a subir a montanha para um passeio com paisagem diferente.

Saiba ainda que supermercado com meio século anuncia encerramento e que PSD nacional volta a apoiar Albuquerque. Líder regional e Hugo Soares entram juntos, esta tarde, no Palácio de Belém. Deputados regressam com dia polémico que falha a eleição do presidente da Assembleia da República após três tentativas.

Não perca nesta edição mais uma iniciativa JM, com Estrada Regional que visita Estreito e Câmara de Lobos e ainda um Tirar a Limpo com um alerta: É legal vender produtos derivados da canábis? Saiba tudo aqui, no seu JM.