Cuca Roseta interpretou alguns temas muito conhecidos num curto concerto que arrebatou fortes aplausos dos convidados da C. Santos VP que encheram o restaurante do clube de golfe.

O momento musical proporcionado pela empresa concessionária de várias marcas de automóveis também na Madeira foi uma forma de selar um acordo de parceria entre a C. Santos VP e o Clube de Golfe do Santo da Serra, como foi explicado por responsáveis das duas entidades. Além de Cuca Roseta, o evento contou também com outro rosto conhecido dos portugueses, o ator Ricardo Pereira.