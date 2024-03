Cruzeiro navega junto à costa de Santa Cruz e gera surpresa (com vídeo)

O transatlântico ‘Azamara Pursuit’, que tem escala no porto do Funchal prevista para as 12h30, está a surpreender diversas pessoas em Santa Cruz pelo facto de estar a navegar a uma distância muito próxima da costa.

Para além da proximidade, também navega a uma velocidade muito baixa, situação que poderá estar relacionada com a reserva efetuada no porto funchalense, agendada apenas para daqui a cerca de 40 minutos.

Além do mais, terá feito uma rota fora do comum. Nas redes sociais, vão circulando alguns vídeos captados por residentes admirados.