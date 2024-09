A presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra, juntamente com o vice-presidente Bruno Pereira e o presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento do Plano de Recuperação e Resiliência (CNA/PRR), Pedro Dominguinhos, visitaram, esta terça-feira, a obra de construção de 33 fogos de habitação na Nazaré, freguesia de São Martinho. A conclusão da obra está prevista para maio de 2025 e representa um investimento de 4,4 milhões de euros, no âmbito do PRR.

Na ocasião, Cristina Pedra destacou a qualidade das habitações e os custos inerentes para dar cumprimento às regras de maior eficiência energética, com condições térmicas e acústicas avançadas, contribuindo para a melhoria das condições de habitabilidade, conforto e bem-estar dos moradores, apontando que a eficiência energética, neste caso, é mais 20% do que é estipulado. “Padrões de qualidade acima da média”, igualmente, destacados por Pedro Dominguinhos que considerou “um investimento relevante” na melhoria das condições de habitabilidade.

Cristina Pedra referiu que uma parte das habitações para arrendamento está destinada à classe média e outra parte a jovens, em linha com outras políticas que têm sido seguidas de isenção de IMI e IMT, implementadas pelo atual executivo Municipal, com vista à fixação de jovens no município do Funchal.

A autarca adiantou que neste momento está a ser preparado o Regulamento Municipal de renda acessível, que terá de ser aprovado em reunião de Câmara e posteriormente pela Assembleia Municipal. Um processo que deverá avançar até ao final do ano.