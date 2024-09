Cristina Pedra confirmou que há uma equipa da Polícia Judiciária a fazer recolha de material no interior da Câmara Municipal do Funchal, tal como o JM anunciou. Investigação que abrange pelo menos mais uma câmara e diversos departamentos do Governo Regional.

A autarca do Funchal assegura que não há qualquer condicionalismo nos trabalhos camarários e diz-se “super tranquila e super descansada” em relação à atuação camarária.

Revela ainda que estão sete elementos da PJ, de uma equipa do continente, no interior da Câmara. Os trabalhos começaram logo pela manhã e ainda decorriam.

Garante não saber do que se trata e que deu ordens a todos os departamentos para colocarem à disposição dos agentes tudo aquilo que for necessitado. “”Fico contente que estejam [PJ] a fazer o seu trabalho e se há dúvidas, devem ser esclarecidas”, acrescentou.

Refira-se que a operação está relacionada com negócios realizados com uma determinada empresa, por sinal a Dupla DP, no âmbito da contratação pública. Nesse sentido, a PJ averigua os contratos públicos de diferentes organismos e câmaras celebrados com essa entidade privada.

Sabe o JM que o raio de ação dos elementos da PJ envolve entidades como a Secretaria Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural, na Direção Regional de Agricultura, no PRODERAM, Secretaria Regional de Saúde, Direção Regional de Saúde, Secretaria Regional de Finanças, Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, ARM, Sociedade de Desenvolvimento do Norte, Câmara do Funchal, Câmara da Calheta, entre outros.

A investigação compreende três potenciais crimes: participação económica em negócio; recebimento indevido de vantagem; financiamento partidário.

O JM vai continuar a acompanhar o caso.