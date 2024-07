40 dias depois das eleições regionais, o Programa de Governo foi finalmente aprovado. O impasse só foi quebrado à sexta semana, com cedências do PSD, apoiado por CDS e PAN.

IL abstém-se, assim como o Chega, com exceção de Magna Costa.PS e JPP votaram contra. Secretaria das Finanças ouve partidos já esta manhã e entrega Orçamento segunda-feira. Assembleia marca debate para 17, 18 e 19 deste mês.

Ordem governamental é para recuperar o tempo perdido. E é este o assunto que, naturalmente, faz manchete no seu JM desta sexta-feira, sendo acompanhado por uma foto do plenário com a presença de toda a equipa governamental.

Saiba ainda que as ajudas na Zona Franca violaram a lei.O Tribunal de Justiça da União Europeia negou ontem o recurso português sobre o regime de auxílios praticado na Madeira. Por outro lado, foram lançados dois avisos: um contra o risco de aluviões, outro para prevenção e combate a incêndios.

Na Cultura, o destaque vai para a presença do grupo Dançando com a Diferença em Lisboa.

No Poder Local, saiba que Câmara de Lobos notificou, este ano, 40 proprietários de terrenos e que a própria autarquia intensifica luta pela limpeza de propriedades privadas e dá exemplo em áreas municipais.

Ainda nesta rubrica do Poder Local, trazemos-lhe também o que se disse no aniversário da freguesia do Jardim da Serra. A população é chamada a dar contributos numa altura em que o Município explica o plano de requalificação do centro da freguesia.

