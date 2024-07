Bom dia!

O Grupo SONAE vai abrir a 17.ª loja na Região bem no centro do concelho vicentino. José António Garcês revela ao JM que o projeto já está aprovado e licenciado. A obra começa esta semana e deve ficar concluída até final do ano. “Prevê a criação de 60 postos de trabalho”, enaltece o autarca. Só em taxas obrigatórias, o empreendimento significa um retorno para a Autarquia na ordem dos 200 mil euros.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca o PIDDAR. Pessegueiro acusa Governo Regional de se esquecer da Ponta do Sol. Autarca lamenta que o município seja o que menos investimento terá. “A população corresponde a 3,33% do todo regional, mas o Governo apenas reserva 0,1% do Orçamento para investimento direto no concelho”, critica.

Saiba ainda que Santa Cruz triplica alertas para limpeza de terrenos e que nova burla na Madeira chega às caixas de correio. A carta anuncia a existência de multas falsas registadas na Bélgica e contém QRcode para pagamento.

A não perder também o ‘Funchal Summer Fest’ que estreia a 31 de agosto. Iniciativa da Câmara quer afirmar-se como um palco do talento dos jovens e traz artista nacional JÜRA ao Parque de Santa Catarina.

