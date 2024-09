O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, preside amanhã, às 17h30, na Quinta Magnólia, à cerimónia de entrega de Louvores a Atletas, Equipas e Técnicos da Região, que se distinguiram a nível nacional e internacional nas respetivas modalidades durante a época 2023/24.

Antes disso, pelas 16 horas, marcará presença na cerimónia de homenagem e de vinculação de enfermeiros recém-licenciados, organizada pela Secção Regional da Madeira da Ordem dos Enfermeiros terá lugar no centro Cultural e de Investigação do Funchal, à Rua do Matadouro 4, Funchal.