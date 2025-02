Sob o mote ‘Estabilidade e compromisso’, o XXII Congresso do PS-Madeira começa com a tomada de posse dos novos órgãos eleitos.

A sala do centro de congressos da Madeira conta com mais de 450 pessoas, ou seja com mais de 300 delegados, para além dos inerentes e convidados, para o início da reunião magna dos socialistas, depois de realizada a votação para a Comissão de verificação de poderes, presidida por Andreia Caetano, Mesa do Congresso, presidida por Luísa Paolinelli, e Comissão de Honra.

Na primeira parte dos trabalhos, depois da apresentação da nova composição da Mesa, e sessão de abertura do congresso, será apresentado o relatório de atividades dos órgãos cessantes, apresentação, debate e votação das propostas de Alteração Estatutária.

Pelas 15 horas, o presidente do PS/Madeira, reeleito no passado dia 31 de janeiro, irã apresentar a moção de estratégia global, estando já no recinto, e aplaudido â entrada do congresso.

Serão ainda apresentadas oito moções setoriais.