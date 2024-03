Congratulação e louvor ao melhor destino de praia da Europa

O plenário regional deverá aprovar ao final da manhã desta quinta-feira, dia de votações, dois votos relativos à recente distinção do Porto Santo como melhor destino de praia da Europa.

O voto do PSD é de congratulação por esse mesmo galardão, apresentado por Carla Rosado, que associou o desenvolvimento e bom momento que a ilha parece atravessar também à ação do Governo Regional, quer em termos de promoção, quer no âmbito da mobilidade.

Pelo Chega, Miguel Castro, igualmente nascido na ilha, o voto é de louvor, estendendo-o à população local, considerando que a aludida distinção “espelha o trabalho de toda a comunidade local na preservação” deste bem.