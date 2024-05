A Alberto Oculista assinala, no próximo dia 16 de maio, o seu 40.º aniversário com um evento “especial”, a decorrer no Savoy Palace, onde irão estar reunidos colaboradores, parceiros, fornecedores, entre outras personalidades.

Para animar esta iniciativa, a marca conta com a presença do músico Matay e da Paradise Circus, uma produtora circense de origem madeirense.

Com uma voz “inconfundível e própria”, com raízes africanas do Soul ao Gospel, Matay é um artista de referência e que marca o panorama musical em Portugal, pode ler-se em comunicado de imprensa.

O artista deu-se a conhecer a nível nacional, em ‘Dizer que Não’ (2015), tendo posteriormente editado várias canções de sucesso como ‘O que tu dás’ (2017) e ‘Confia’ (2019). Já em 2019, alcançou o terceiro lugar no Festival da Canção com ‘Perfeito’, um tema escrito por Boss AC e composto por Tiago Machado.

Por seu turno, a Paradise Circus promete surpreender com um espetáculo “único”, o ‘Visio’, criado e desenhado com base em toda a história da marca Alberto Oculista ao longo destas últimas quatro décadas.

Sob o mote ‘A sua visão, a nossa missão. Ontem, hoje e sempre’, a Alberto Oculista promete assinalar esta “data tão especial junto de todos os que contribuíram e continuam a contribuir para o seu sucesso regional, nacional e, mais recentemente, na sua internacionalização”, remata a mesma nota.