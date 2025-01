Confraria Enogastronómica dá continuidade aos convívios mensais

O primeiro convívio mensal da Confraria Enogastronómica da Madeira de 2025 está a decorrer esta noite na Camacha.

Participam neste jantar, no restaurante Regedor, três dezenas de pessoas, entre confrades, acompanhantes e convidados.

“Estes eventos mensais têm por objetivo de manter vivo o contacto entre os nossos confrades e serve também para ouvirmos as suas ideias e propostas em torno da enogastronomia madeirense. Estes eventos percorrem, mês a mês, os concelhos da Região Autónoma da Madeira, não esquecendo Porto Santo”, explicou ao JM o presidente da Confraria, Lino Dionísio.

A Confraria está também a marcar presença no capítulo da Confraria Gastronómica das Provas dos Vinte, no distrito de Braga, e ainda no Capítulo dos Sabores da Abóbora, em Sosa, Aveiro.

“A presença nos capítulos fora da Madeira são feitas algumas vezes por confrades, que se deslocam da Região até ao local dos eventos (seja em Portugal ou em outras regiões da Europa e do mundo), ou com a presença de alguns confrades embaixadores que moram em Portugal continental (e até em Espanha e em Italia), a quem agradecemos a disponibilidade e a ligação que têm com a Madeira, com a Confraria Enogastronómica da Madeira e a sua enogastronomia”, acrescenta o presidente.

Entretanto, Lino Dionísio vai participar no dia 8 de fevereiro, na Assembleia Geral da Federação Internacional das Confrarias Báquicas, que se realiza no Museu do Vinho, em Paris.