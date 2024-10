“O facto do encontro, deste mês, ter acontecido geograficamente dentro da Floresta Laurissilva, no Ribeiro Frio, teve um significado especial uma vez que aquela floresta foi classificada há 25 anos como património da UNESCO. Outro aspeto de realce foi o facto de ter sido no Posto Aquícola do Ribeiro Frio onde, pela primeira vez, se produziu trutas na Madeira, a meados do século passado. Na ocasião, o confrade mor, Gonçalo Jardim, agradeceu a presença de todos, tendo realçado a importância que esta confraria teve na valorização dos produtos locais, nomeadamente a sidra. De salientar que vários produtores de sidra são também confrades, o que vem valorizar aquela bebida e a sua divulgação”, é evidenciado em nota à imprensa.