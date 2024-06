Amanhã, dia 10 de junho, o representante da República para a Madeira, Ireneu Barreto, promoverá e presidirá a diversas cerimónias civis em celebração do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas.

A programação terá início às 10h45 no Palácio de São Lourenço, com o hastear da Bandeira Nacional na Avenida. Zarco. Em seguida, às 11h00, na Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses, será realizada uma cerimónia de colocação de flores junto ao ‘Monumento ao Emigrante Madeirense’ pelas entidades presentes.

Ainda às 11h00, no Pátio Central do Palácio de São Lourenço, atua a Banda Militar da Madeira, sob a direção do Tenente Luís Afonso.

A cerimónia de atribuição de distinções honoríficas, concedidas pelo Presidente da República, terá lugar no Salão Nobre do Palácio de São Lourenço, com início às 11h30. O evento contará com momentos protagonizados pelo Coro de Câmara da Madeira, dirigido pela maestrina Zélia Gomes, e da Banda Militar da Madeira, dirigida pelo Tenente Luís Afonso, com interpretações do Hino Nacional e do Hino da Região.

A cerimónia irá abrir com uma alocução pelo representante da República, sendo que o Coro de Câmara da Madeira irá interpretar peças como ‘Alto Livro de Camões’ de Benjamim Salgado, “Para os Braços da Minha Mãe” de Pedro Abrunhosa, e ‘Ilha de Sonho, Madeira’ de João Victor Costa, com a pianista Leonilde Ramos e direção artística de Zélia Gomes.

Segue-se a leitura do texto premiado no concurso literário ‘Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas’ por Maria Inês Martins Silva, além da declamação de poemas por vários jovens.

A cerimónia encerra com a entrega das condecorações e nova interpretação dos hinos da Região e Nacional pelo Coro de Câmara da Madeira e pela Banda Militar da Madeira.