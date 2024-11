A coligação Confiança na Câmara Municipal do Funchal, diz que trouxe à reunião de hoje, a preocupação relacionada com as respostas que a Autarquia tem para as vulnerabilidades sociais da capital madeirense.

”Além do diagnóstico social, que ainda não foi atualizado este mandato, o que significa que há um desconhecimento da atual vulnerabilidade e sabemos que são muitas, as patologias no dia a dia na nossa social, verificamos soluções completamente avulsas e até bem desumanas, como foi a transferência de uma banca de castanhas da Praça do Povo para o Largo do Phelps, para afastar o sem-abrigo”, disse, há momentos, Miguel Silva Gouveia, em declarações à comunicação social, no final da habitual reunião camarária das quintas-feiras.

Com a demolição, ontem, de um banco de cantaria que tinha sido feito na rua dr. Fernão de Ornelas, para afugentar pessoas com vulnerabilidade social, a Confiança diz ter manifestado o seu repúdio, considerando que “não é varrendo os problemas de um lado para o outro que os vamos solucionar”, disse, lamentando as palavras da presidente de Câmara. Miguel Silva Gouveia afirma que houve um desinvestimento das equipas de rua, coisa que “no mandato anterior, tínhamos”, disse, referindo-se à altura em que era presidente de Câmara.