À saída da última reunião de Câmara do mês de Abril, os vereadores da Coligação Confiança expressaram o seu pesar e solidariedade aos familiares, amigos e a toda a comunidade educativa profundamente afetada pela trágica partida de uma jovem de 12 anos residente no Funchal.

Estas declarações surgem na sequência do falecimento recente de uma jovem estudante na cidade do Funchal, com indícios de ter posto termo à sua própria vida, cujas motivações se suspeitam estar relacionadas com situação de ‘bullying’ e quadro depressivo, e que está neste momento sob investigação das autoridades.

Nas palavras do vereador Miguel Silva Gouveia: “Quando uma criança parte desta forma tão dolorosa, é toda a cidade que sofre. Devemos todos sentir uma profunda tristeza sempre que, coletivamente, não conseguimos evitar tragédias como esta. Neste momento de dor, o nosso pensamento está com aqueles que enfrentam esta perda irreparável.”

“Este triste acontecimento deve reforçar em todos nós a consciência da importância dos princípios plasmados na carta das cidades educadoras, na formulação e implementação das políticas públicas municipais. Mais do que nunca, é essencial reforçar a corresponsabilidade coletiva para tornar o Funchal numa cidade verdadeiramente inclusiva, acolhedora e empática, promovendo ativamente o bem-estar integral dos seus cidadãos.”, defende o autarca da Confiança.