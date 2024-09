Confiança questiona: “Três anos após as eleições autárquicas o Funchal está melhor ou pior?”

A equipa da Coligação Confiança, no dia em que se assinalam três anos desde a tomada de posse do atual executivo, questiona: “o Funchal está melhor ou pior?”.

“Três anos depois, a nossa equipa, que assumiu a responsabilidade de fiscalizar o executivo, mantém-se firme, coesa e comprometida com os valores de cidadania, proximidade e responsabilidade. Continuamos a trabalhar para garantir que a Câmara Municipal do Funchal seja transparente e atenda às reais necessidades da população, não apenas em palavras, mas em ações concretas”, refere a oposição, em comunicado.

Para a equipa da Confiança, o atual executivo municipal, liderado pelo PSD, “parece incapaz de dar as respostas necessárias aos desafios da cidade”. “Marcado pela instabilidade e envolvido em várias suspeições, este executivo falhou em apresentar soluções concretas para os problemas que afetam diariamente os funchalenses. Apesar de centenas de contratações e nomeações, a cidade está paralisada e os seus habitantes à beira do desespero, como evidenciado pelos cidadãos que hoje participaram na reunião pública de câmara”, acusa.

Por outro lado, a coligação diz que é “com grande satisfação” que constata “que o legado de trabalho da Confiança continua a fazer a diferença”. “Projetos lançados durante o nosso mandato, como o CIGMA, o Centro Cultural do Antigo Matadouro, a Confeitaria Felisberta, o Controlo de Fugas nas Redes de Água e a Requalificação dos Bairros do Palheiro Ferreira e da Ribeira Grande, foram concluídos, trazendo melhorias visíveis à cidade. Além disso, projetos que consideramos essenciais, mas que foram boicotados pelo PSD no mandato anterior, como a Polícia Municipal e a Taxa Turística, continuam a ser discutidos como soluções necessárias”, justifica.

Ainda assim, a Confiança considera que os últimos três anos “também trouxeram retrocessos evidentes”. “A mobilidade piorou drasticamente, com o Funchal agora registando o pior trânsito do país. O urbanismo tornou-se cada vez mais inacessível para os cidadãos comuns, a sustentabilidade foi reduzida a um slogan de propaganda, a participação cívica caiu a níveis alarmantes e a limpeza urbana está à beira do caos devido a uma gestão ineficaz. A promoção do comércio é agora gerida com autoritarismo em vez de diálogo, e as obras públicas estagnaram”, evidencia.

Por fim, a equipa da Confiança reafirma o seu “compromisso com o Funchal e com os seus cidadãos”. “Durante estes três anos, nunca abandonámos a nossa responsabilidade para com a cidade. Continuamos a lutar por um Funchal melhor, mais sustentável e mais justo para todos. O nosso compromisso mantém-se inabalável: estaremos sempre ao lado dos funchalenses, fiscalizando, propondo e defendendo os interesses da nossa cidade”, remata.