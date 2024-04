A coligação Confiança na Câmara Municipal do Funchal está preocupada com a pressão das viaturas rent-a-car no trânsito e no estacionamento na capital madeirense.

Isto numa altura em que o verão se aproxima e em que o fluxo de turistas também vai aumentar.

Cláudia Ferreira lamenta que a autarquia não tenha uma solução para este problema que está a afetar os madeirenses. Embora não seja contra o turismo, a Confiança diz que são necessárias medidas para minimizar este problema.

Há 170 empresas de rent-a-car com uma média de 100 viaturas. A Confiança defende um controle nesta situação.