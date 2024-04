A candidata número 2 da lista do CDS-PP às eleições regionais de 26 de maio, disse hoje, nos Canhas, temer pela extinção do setor da cana-de-açúcar, na ausência de apoios.

“Se nada for feito rapidamente, a cana-de-açúcar será certamente um produto em vias de extinção”, disse Sara Madalena, na visita efetuada à Feira Regional que hoje termina, no concelho de onde ela é natural.

Segundo a candidata, o preço pago atualmente aos produtores (sem contar com os 10 cêntimos de apoio anunciados pelo Governo Regional) é de apenas 40 cêntimos por quilo (19 cêntimos pagos pelos engenhos + 21 cêntimos pagos pelo programa europeu – POSEI).

Tendo em conta o preço de venda dos produtos derivados da cana-de-açúcar, nomeadamente o rum e o mel que chegam a dezenas de euros, defende que o valor pago ao produtor é manifestamente baixo e, por essa razão, este valor tem de ser revisto.

Sara Madalena deu como exemplo o Sr. Avelino Pita, o maior produtor de cana sacarina do concelho da Ponta do Sol, que afirmou que a cana é o produto agrícola com menos rendimento e admite deixar cair, em breve, esta produção. De também conhecimento de que outro produtor contactado pela candidata revelou que desistiu da produção e arrancou as últimas 70 toneladas de produto esta semana.

Esta é uma “injustiça”, conforme salienta, em comunicado, a candidatura do CDS-PP às regionais e relembra promessa do Governo Regional em apoiar este sector com um valor de 10 cêntimos por quilo. Sara Madalena relembra também a promessa de apoios após as intempéries de outubro passado que ainda não foram concretizadas.

“Esta falta de apoios, o baixo pagamento do produto, aliada à idade média dos produtores, tornam este sector passível de extinção muito em breve, podendo a Madeira perder alguns dos seus produtos emblemáticos, tais como o tradicional bolo de mel e a poncha”, alertam os centristas.

Sara Madalena termina relembrando uma proposta do CDS que poderá contribuir para a elevação do rendimento dos agricultores regionais, incentivar as instituições locais, como hospitais, IPSS e Escolas a consumir os produtos de origem regional.