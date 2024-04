Marítimo pede desculpa pelos balneários

Após a atleta do Sporting, Andrea Norheim, ter publicado um vídeo a queixar-se do estado dos balneários do Estádio da Imaculada Conceição, em Santo António, vídeo que correu os jornais nacionais, o Marítimo não perdeu tempo e fez questão de pedir desculpa mas também negou várias afirmações. “O Marítimo pede as mais sinceras desculpas pelo facto do balneário do Estádio da Imaculada Conceição, uma infraestrutura com mais de 40 anos, não apresentar as condições ideais ou aquelas que o clube gostaria que tivesse”, começam por argumentar os verde-rubros.

Perante as imagens recolhidas pela futebolista do Sporting, à margem do embate Marítimo – Sporting, a direção do clube verde-rubro lembrou que foi realizada uma “vistoria técnica e, apesar do estado visível de deterioração, o mesmo encontrava-se em condições para receber o adversário no que concerne ao seu estado de limpeza”, para lamentar depois toda a exposição mediática. “Salienta-se que este espaço recebe há vários anos equipas, masculinas e femininas, de provas como o Campeonato de Portugal e Liga BPI, e nunca se assistiu a um episódio com esta exposição mediática”, aponta.

A atual direção lembrou que está há “seis meses à frente dos destinos do emblema verde-rubro” e lembra que “herdou este espaço nestas condições aquando da tomada de posse e, embora entenda que não reúna as condições ideais, ainda não foi possível intervir no sentido de melhorar o estado do balneário conforme desejado, porém, está empenhada em resolver este e outros assuntos”.

O Marítimo vai mais longe e deixa claro que “não se revê neste tipo de abordagem e não admite que este episódio seja encarado como “um ato de discriminação”.

A direção do clube termina a garantir que “apresenta e proporciona sempre as melhores condições, como é seu apanágio, para a prática desportiva, tanto para as suas equipas como para as equipas adversárias. Portanto, neste caso não se confunda deterioração com limpeza, pois essa esteve sempre presente”.