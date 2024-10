A coligação Confiança manifestou hoje a sua preocupação com aquilo que aconteceu com as primeiras grandes chuvas deste outono/inverno. Miguel Silva Gouveia destacou que a coligação a que pertence alertou para a necessidade de várias intervenções para prevenir inundações. O que se verificou “é que as águas não conseguiram aguentar por causa do défice de limpezas, com muitos munícipes a manifestarem o seu descontentamento à Confiança por danos causados nas suas habitações”.

Miguel Silva Gouveia deixou o repto para que, nos 10 meses que faltam para acabar o mandato, este Executivo faça o que deve ser feito. A este assunto, Cristina Pedra disse que 6,6 milhões de euros é quanto a Autarquia tem dedicado para a recuperação de 33 bairros sociais “que foram abandonados nos últimos oito anos e este Executivo começou, logo, no seu primeiro ano de mandato, a recuperar”, finalizou.