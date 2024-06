No rescaldo da reunião semanal da Câmara Municipal do Funchal, a Confiança afirma-se apreensiva com a situação em que, atualmente, vivem os Bombeiros Sapadores do Funchal. “Com informação de descontrolo e incapacidade de assegurar o socorro às populações de forma rápida e eficaz”, complementou a equipa da Confiança.

A Confiança exige que se averigue os procedimentos internos ao nível do comando da estrutura a fim de que a presença dos Bombeiros em eventos lúdicos e desportivos não ponha em causa o Dispositivo de Resposta Operacional e o socorro às populações. Cabe à Câmara Municipal do Funchal definir a política de presenças dos Bombeiros Sapadores do Funchal em eventos, contudo o edil tem sempre de respeitar e assegurar que o definido para o socorro às populações seja sempre e em primeiro lugar salvaguardado.

“Tal não acontece atualmente, são já diversas entidades e munícipes a alertar para a situação e a solicitar alteração de procedimentos. Contudo, o executivo prefere não ver o que se está a passar. A Confiança não pode compactuar com esta situação, pelo que exigimos respostas e mudanças urgentes”, referiu a vereadora Cláudia Dias Ferreira.

Nota para a votação à alteração ao Orçamento Suplementar para acomodar a receita extraordinária da Taxa Turística que mereceu o voto contra da Confiança, que dizem ser um “erro político desperdiçar mais 1,6 milhões em festas ou em projetos que já foram anunciados e já estão ou deveriam estar no terreno, não estando devidamente fundamentado e explicado a utilização do dinheiro da taxa turística”.

“Fica mais uma vez visível que a maioria PSD da Câmara Municipal do Funchal não está preocupada em melhorar a qualidade de vida dos funchalenses, nem tornar o Funchal um local turisticamente mais aprazível e amigo do ambiente”, salientou a vereadora Cláudia Dias Ferreira.