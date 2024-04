“Os vereadores da Confiança, na reunião semanal de executivo, votaram contra a Prestação de Contas de 2023, na qual a Câmara Municipal do Funchal apresentou um prejuízo de 5,091 milhões de euros, ao mesmo tempo que bate o recorde de cobrança fiscal sobre os funchalenses, arrecadando 51M€ em impostos diretos”, resume a Confiança em nota endereçada às redações.

“Para além dos resultados líquidos se apresentarem negativos num ano com todas as condições para manter e melhorar a saúde financeira municipal, também os resultados operacionais desvendam um défice de 4 milhões de euros, o que deve ser motivo de preocupação no que diz respeito aos equilíbrios a médio prazo. Nesta prestação de contas, que foi aprovada apenas com os votos favoráveis do PSD, destacam-se ainda a redução do património líquido e o aumento do passivo total em 4,3M€, bem como a subida do endividamento municipal pelo segundo ano consecutivo, sendo que a auditoria às Demonstrações Financeiras mostra reservas e uma ênfase.

Um dos motivos apresentados no relatório para este prejuízo é o descontrolo nos gastos, onde se constata uma inacreditável inversão de prioridades com o aumento das despesas com seminários, exposições, estudos, pareceres, consultadoria, publicidade, locações de edifícios e material de transporte, enquanto é reduzido o investimento em sectores importantes como a assistência técnica, a formação, as ferramentas e utensílios, e até nos serviços de saúde”, sustentam.

Miguel Silva Gouveia disse que “tal como na República, também na CMF o choque fiscal prometido pelo PSD não passou de um embuste, uma aldrabice desmascarada pelos resultados apresentados nestas contas, quando se verifica que são batidos sucessivos recordes de cobrança de impostos diretos sobre os funchalenses.”

Mais disse que “a deriva ideológica deste executivo em colocar o interesse dos grandes grupos económicos à frente do interesse público, tem sobrecarregado os funchalenses com impostos enquanto os lucros das grandes empresas que operam no concelho contribuem com zero”.