Cláudia Dias Ferreira, vereadora da Coligação Confiança, à margem da reunião de câmara da Autarquia do Funchal, fez referência à necessidade de habitação social no município.

“É sistemático sermos abordados, pelos munícipes, sobre o problema da habitação social”, garantiu, acrescentando que “as casas estão cada vez mais caras e os arrendamentos quase inexistentes”.

“Não se veem soluções”, reiterou, lembrando que foi anunciado, pelo atual executivo, um conjunto de investimentos “e não se veem os imóveis”. “Não é a oito meses do final do mandato que vão aparecer as casas”, rematou.