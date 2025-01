O Governo Regional da Madeira, através do Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM (IASAÚDE, IP-RAM), abriu concurso para a criação de novos lugares nas unidades residenciais, na área da Saúde mental, no âmbito da Expansão, Desenvolvimento e Melhoria da Rede de Cuidados Continuados Integrados da Região Autónoma da Madeira (REDE).

O investimento tem por objetivo a ampliação e/ou remodelação de nove lugares associados à tipologia de Residência de Treino de Autonomia, num valor total de 179.550,00 euros.

Estes novos lugares somam-se aos 128 já contratualizados, na sequência de concurso lançado em janeiro de 2024, para a construção de raiz e remodelação e/ou ampliação de Residências de Apoio Máximo, Residências Autónoma e Residências de treino de Autonomia.

Este investimento está integrado na Componente 01 – Serviço Nacional de Saúde do PRR, nomeadamente no seu investimento RE-C01-i05-RAM: Fortalecimento do Serviço Regional de Saúde da RAM, tendo como prioridades a concretização do Plano Estratégico do Sistema Regional de Saúde da RAM e da Estratégia Regional para a Promoção da Saúde Mental (ERPSaM), bem como, da Estratégia de Cuidados Continuados Integrados da RAM, 2021-2026.

A entrega de candidaturas para os nove lugares na tipologia de Residência de Treino de Autonomia decorre até 24 de fevereiro.

O processo pode ser consultado na página Institucional do Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM, em iasaude.pt.

Estes apoios financeiros são atribuídos pelo IASAÚDE, IP-RAM, na qualidade de beneficiário final (BF), sob coordenação do IDR, IP-RAM, na qualidade de beneficiário intermediário (BI) e da Estrutura de Missão Recuperar Portugal, responsável nacional pela gestão dos fundos do PRR.