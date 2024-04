As obras de reabilitação do Complexo Habitacional de Santo Amaro IV, freguesia de Santo António, estão concluídas. Segundo a presidente Cristina Pedra, este investimento da Câmara Municipal do Funchal ascendeu a 130 mil euros.

A assinalar o fim das obras, a presidente da Câmara Municipal do Funchal realizou uma visita ao local, acompanhada do vice-presidente Bruno Pereira, da vereadora Helena Leal e do presidente da Junta de Freguesia de Santo António, Ilídio Castro.

A obra consistiu na recuperação total das fachadas daquele Complexo Habitacional, construído em 2002, sendo composto por 48 fogos de tipologia T3, dispostos em 2 edifícios com 4 pisos.

Foram realizados vários melhoramentos em termos de revestimentos exteriores; tratamento técnico de betão e de todas as juntas de dilatação; impermeabilização das caleiras da cobertura e colocação de novos tubos; pinturas gerais exteriores e interiores; pinturas das escadarias; pintura das guardas de escada e varandas; pintura das guardas lavandarias e das portas de entrada dos blocos, reparação de iluminação de escadarias, substituição dos vidros, reparação de muretes e drenagem dos jardins centrais, entre outras.

Na opinião da presidente da edilidade, a obra realizada garante a todos os moradores “bem-estar” e um “melhor conforto” habitacional.