Bom dia!

- Prossegue, a partir das 9h15, no auditório Edifício Campo da Barca, Funchal, a convenção das pescas, com a secretária de Estado das Pescas, Cláudia Monteiro de Aguiar. A manhã será dedicada a reuniões com entidades públicas e representantes do setor. À tarde, estão agendadas duas deslocações, pelas 15h30 ao porto de pesca do Funchal, às 18h30 a Câmara de Lobos.

- O Centro Cívico do Curral das Freiras acolhe, às 10h00, a sessão solene do 189.º aniversário do Concelho de Câmara de Lobos. Nesta ocasião, serão homenageadas várias personalidades e instituições do município.

- No Bairro Social do Palheiro Ferreiro, na sede da Associação Nuvem Aquarela, às 11h00, tem lugar a apresentação da 6.ª edição do Festival MARIOFA- Festival de Marionetas e Outras Formas Animadas.

- Pelas 14h30, no auditório da Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Dr. Horácio Bento de Gouveia, decorre a apresentação do Estudo sobre a Implementação e Impacto dos Procedimentos de Autoavaliação nas Escolas da Região.

- Encerra às 16h00 a 3.ª edição do Fórum Emprego, no átrio da Câmara Municipal do Funchal.

- Às 17h00, na Assembleia Legislativa da Madeira, a conferência ‘Infraestruturas e Investimento Público como Fator de Coesão Nacional’, com o orador engenheiro Carlos Mineiro Aires, ex-bastonário da Ordem dos Engenheiros.

- Na galeria Art Center Caravel, às 18h00, a inauguração da exposição Islands 2024 ‘Ocean & Fire’.

- No Centro Cultural John dos Passos, às 19h00, o lançamento do projeto ‘Um Dia Pela Vida - Ponta do Sol’, seguida de uma sessão de cinema, pelas 21h00.