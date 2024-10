O presidente do Governo Regional remeteu para o final da Comissão Política do PSD/M, agendada para amanhã, como o JM avançou em primeira mão, o anúncio do sentido de voto dos três deputados do PSD eleitos pelo círculo da Madeira no Orçamento do Estado para 2025.

Antes dos membros da Comissão Política se pronunciarem sobre a votação do orçamento, Miguel Albuquerque vai informá-los de “quais as diligências que foram feitas no quadro orçamental da República” e “como se processaram as negociações”.

Miguel Albuquerque tem negociado com o Governo da República um conjunto de questões pendentes que a Madeira mantém com o Estado Central e tem visto surgirem sinais de aproximação, a última das quais a prorrogação por mais dois anos dos licenciamentos para as empresas no Centro Internacional de Negócios da Madeira, como o JM noticiou.

Apesar de se mostrar satisfeito com essa prorrogação para as empresas deste centro, que só no ano passado produziu uma receita de 136 milhões de euros e emprega quase “cinco mil trabalhadores”, Miguel Albuquerque quis dissociar esta matéria da inclinação do sentido de voto, sublinhando que continuam “questões por resolver”.

“Nós estamos a fazer o trabalho. Depois vocês serão informados. Não quero adiantar nada”, respondeu, perante a insistência dos jornalistas de quererem saber quais são os pontos que ainda não têm acordo.