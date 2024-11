Comissão Política do PS-Madeira unânime no voto favorável à moção de censura

O PS-Madeira confirmou hoje, após a reunião da Comissão Política, reunida esta tarde, que vai votar favoravelmente a moção de censura ao Governo Regional proposta pelo Chega. Esta decisão, em conformidade que o que já tinha sido noticiado pelo JM, mereceu a aprovação unânime dos membros daquele órgão.

Paulo Cafôfo explicou aos jornalistas, no final da reunião, que se tratou de uma postura coerente da parte do partido, que, se, por altura da apresentação do Programa de Governo, votou contra a moção de confiança, agora, numa atitude coerente, também não iria votar contra uma moção de censura.

“Temos um presidente do Governo que é arguido por casos de corrupção ativa e passiva, que não quer responder à Justiça e que não pede a retirada da sua imunidade enquanto membro do Conselho de Estado. Temos um Governo de oito elementos, cinco dos quais, incluindo o presidente, estão a contas com a Justiça”, vincou acrescentando que isto “não é normal nem aceitável”.

O líder socialista acusou uma vez mais o presidente do Governo Regional de “ter fugido às suas responsabilidades” aquando dos incêndios de agosto.

“Em vez de gerir os incêndios e estar ao lado do seu povo, fugiu para o Porto Santo, para se estender a apanhar sol numa espreguiçadeira no areal. É por isso que nós não podemos segurar um presidente com esta postura e um Governo que perdeu toda a credibilidade”, justificou.

Cafôfo pensa que Albuquerque está “agarrado ao poder por interesse próprio, para não responder à justiça”.

“Não lhe interessam os madeirenses e os porto-santenses, interessa-lhe manter-se agarrado ao poder custe o que custar”, disse, vincando que isto é algo que não pode ser aceite e é por essa razão que o PS irá votar favoravelmente a moção de censura.

Paulo Cafôfo reforçou ainda que esta foi uma decisão “ponderada, refletida e responsável”, no pressuposto de que “os madeirenses não compreenderiam que, com o historial de luta contra este regime, num momento tão decisivo como este o PS hesitasse em votar favoravelmente a moção de censura”.