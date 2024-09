Bom dia!

- Na Assembleia Legislativa da Madeira, às 11h00, reúne a 4.ª Comissão Especializada Permanente de Habitação, Energia e Infraestruturas.

- Pelas 11h00, nos Canhas, Ponta do Sol, a abertura da Loja Rostos Energéticos, com a presença do Presidente do Governo Regional.

- Madeira Art Fest, às 14h00, no Centro Social e Paroquial Senhor do Bom Jesus, acontece uma Residência Artística.

- Às 14h30, na Assembleia Legislativa da Madeira, tem início a reunião da Comissão Especializada Permanente de Saúde e Proteção Civil.

- Acontece às 17h30, no auditório do Colégio dos Jesuítas, a apresentação da candidatura do vinho Madeira a Património Cultural Imaterial da Humanidade da UNESCO.

- Pelas 18h30, no Edifício da Reitoria, no Colégio dos Jesuítas, decorre a cerimónia de entrega dos diplomas da 6.ª edição Madeira da Pós-Graduação em Gestão Empresarial para Licenciados noutras Áreas.

- No Madeira Wine Lounge, na Praça do Povo, a Associação Barmen da Madeira vai realizar o Festival de Cocktails com Vinhos da Madeira, a partir das 19h00. DJ Natacha e Alexandra Barbosa Duo compõe a animação musical desta noite, que sobe ao palco às 20h00 e às 21h30, respetivamente.

- O bailado “Filho da Terra” de Juliana Andrade, sobe ao palco do Teatro Municipal Baltazar Dias, às 20h00.

- No parque de estacionamento do piso 2, no Madeira Shopping, assista ao cinema ao ar livre. Às 20h30, é exibido o filme português “Podia ter esperado por Agosto”. Esta comédia romântica é realizada e protagonizada por César Mourão.

- Às 21h00, no salão nobre da Assembleia Legislativa da Madeira, o concerto da Orquestra de Bandolins da Madeira.