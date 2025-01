O preço dos combustíveis vai subir na próxima segunda-feira na Madeira.De acordo com o despacho conjunto do Governo Regional, o preço da gasolina 95 vai aumentar dos atuais 1,589 euros para 1,593 euros, representando uma subida de 0,4 cêntimos. Já o preço do gasóleo simples, atualmente em 1,343 euros, sobe para 1,350 euros, correspondendo a um aumento de 0,7 cêntimos.