O Comboio Turístico de São Vicente fará uma viagem especial no próximo sábado, dia 15, no âmbito da Feira das Sopas e do Campo.

Segundo nota da imprensa, a partida da vila de São Vicente será às 13h00 e regresso pelas 16h00. “Pelo preço de 10 euros, pode desfrutar de uma viagem relaxante pelas belas paisagens do concelho, com a oportunidade de degustar uma deliciosa sopa confecionada a lenha e ainda divertir-se com a animação musical presente no recinto. Esta é a oportunidade perfeita para um sábado diferente em família ou com amigos! Saboreie os sabores da tradição, explore a cultura local e divirta-se com a animação da Feira das Sopas do Campo.

Os lugares são limitados, por isso reserve já o seu através do contacto: 924 140 564”, lê-se ainda.