O major-general Rui Tendeiro, comandante operacional da Madeira, afirmou hoje que a Região “honra e prestigia as Forças Armadas”. Durante a cerimónia de 31.º aniversário do Comando Operacional da Madeira, o responsável garantiu ainda que “os madeirenses podem contar” com os militares do Exército, Força Aérea e Marinha.

Rui Tendeiro disse que “a face mais visível da atuação das Forças Armadas na Madeira tem vindo a ser aquela que respeita a execução de tarefas relacionadas com o apoio à população”.

“No entanto, recentes alterações à conjuntura internacional e novas tipologias de ameaças alertam-nos para a necessidade de estarmos preparados para enfrentar novos desafios, mesmo com reforço à força militar como principal instrumento de resposta à defesa do território nacional”, ressalvou. “Atentos a esta realidade, prosseguimos um ciclo de atualizações e modernizações iniciado em 2019, assente no desenvolvimento de novas capacidades, estruturas e mentalidades, tendo por base a tecnologia como alavanca para a modernização.”

Nesse sentido, o major-general destacou algumas das medidas, como o aumento do número de exercícios anuais, mas também a modernização e implementação de novas tecnologias.