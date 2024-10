O trabalhador externo ao Colégio de Santa Teresinha, mas que se encontrava na escola a realizar uma obra, foi dispensado na sequência do alegado caso de assédio.

O homem, que sabe o JM, tem 64 anos e é português, já não compareceu no local esta terça-feira.

Tal como o JM avançou, aqui e também consta na edição impressa de hoje, aconteceu ontem no Colégio de Santa Teresinha um caso de alegado assédio sexual de crianças.

O alerta surgiu ao final da tarde, num fórum de pais do estabelecimento de ensino, que aludia para o relato de uma aluna, do 5.º ano, que tinha sido abordada de forma imprópria por um trabalhador de uma obra que está a ser executada no referido colégio, releia aqui.

Direção e pais reunidos

Apesar de Guida Macedo, responsável pela instituição de ensino, continuar incontactável, o JM sabe que a direção já reuniu com a associação de pais, que emitiu comunicado a dizer isso mesmo.

“Na sequência do caso de alegado assédio noticiado hoje, a Associação de Pais e Encarregados de Educação do Colégio de Santa Teresinha informa que já reuniu, esta manhã, com a Direção do Colégio”, é redigido no documento a que o JM teve acesso.

“O caso está entregue às autoridades competentes e o trabalhador visado já foi afastado da obra”, é corroborado.

PJ está a par

Feita a denúncia numa primeira instância para a Polícia de Segurança Pública, o caso - que envolve menores - transitou para a Polícia Judiciária.