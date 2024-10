Na sequência do alegado caso de assédio a uma criança, protagonizado no dia de ontem no Colégio de Santa Teresinha, no Funchal, por parte de um trabalhador de uma obra que acontece no recinto da escola, o JM sabe que a pessoa em causa se trata de um homem de 64 anos de idade, nacionalidade portuguesa.

O indivíduo está devidamente identificado pela Polícia de Segurança Pública (PSP), e o caso já foi comunicado à Polícia Judiciária (PJ), conforme apurou o nosso Jornal.

Recorde-se, como o JM avançou em primeira mão, aqui, que o caso está a gerar grande apreensão na comunidade escolar.

Apesar das várias tentativas estabelecidas para chegar à fala com Guida Macedo, a responsável pelo Colégio de Santa Teresinha, instituição de ensino privada, ainda não foi possível obter um comentário por parte da direção da escola.