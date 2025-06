O presidente da Assembleia Municipal da Calheta, Manuel Baeta, é o primeiro a discursar no âmbito da sessão solene comemorativa dos 523 anos do concelho da Calheta que se celebram no Porto de Recreio da Calheta neste dia 20 de junho.

Ouvidos os hinos de Portugal e da Madeira, Manuel Baeta dirigiu as suas primeiras palavras ao que até aqui foi construído no concelho, lembrando a importância que tem no desenvolvimento regional.

Identidade, resiliência e pertença. Eis as palavras por si escolhidas para classificar este município. “Celebrar esta data é, de facto, recordar o passado e assumir um compromisso com o futuro”, fundamentou, assinalando o “longo caminho percorrido” até aqui, mas que permitiu, nas suas palavras, dar “qualidade de vida” aos munícipes calhetenses.

Manuel Baeta elencou como prioridades a coesão social, fixação da população jovem, modernização dos serviços como eixos fundamentais a serem percorridos no futuro e, assim sublinhou, em estreita articulação com as entidades governamentais regionais.

Deixou um forte elogio a Miguel Albuquerque pela “visão futurista” e obra apresentada neste concelho, mas não esqueceu Alberto João Jardim, que será um dos homenageados desta sessão solene, pelas “obras estruturantes” concretizadas a Oeste.

Manuel Baeta, que começou a sua vida pública na freguesia da Calheta, como presidente de Junta, não esqueceu os emigrantes, os deputados da Assembleia Municipal e todos os funcionários do município.

Falou, por fim, que o futuro se faz com “todos” em nome do bem estar social.