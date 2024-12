Preparando a noite de 31, a Câmara Municipal do Funchal reforçou o número de contentores para a deposição de resíduos durante os festejos da passagem de ano, nomeadamente zona centro da cidade e miradouros com a colocação de um total de 286 contentores (100 embalões, 68 vidrões, 8 papelões e 107 de indiferenciado), sendo que 251 serão colocados no centro e 32 em 13 miradouros.

Segundo informou a Autarquia em comunicado, este reforço de contentores, que foi acompanhado pela vereadora Nádia Coelho, tem o objetivo de minimizar a deposição indevida de resíduos pelo chão, como tem sido tão típico encontrar na manhã do dia 01 de janeiro, após os festejos de passagem de ano.

Refira-se que os preparativos da passagem de ano iniciaram-se na segunda quinzena de dezembro com a limpeza de todos os miradouros do Funchal e arredores.

Na noite do dia 31 de dezembro, a CMF terá uma equipa de 12 trabalhadores até às 20:00 a circular entre a população, no centro do Funchal, para ir recolhendo resíduos abandonados (copos, garrafas, guardanapos, etc.) e recolher as papeleiras mais cheias.

De igual modo, durante a passagem do ano, regista-se a alteração do horário de funcionamento dos sanitários públicos, em concreto, alargando o horário, até à meia-noite, no Largo da Restauração, Jardim Municipal, Parque de Santa Catarina, CMF (na Rua Padre Gonçalves da Câmara), Almirante Reis e ainda, até às 17:00 na Praça Tenerife.

Note-se que os sanitários públicos, depois do espectáculo pirotécnico, estarão novamente abertos, em concreto os do Largo da Restauração e Jardim Municipal, até às 04:30, sendo que o do Parque de Santa Catarina estará aberto até às 03:00 e que o da CMF e do Almirante Reis vão funcionar até às 04:00.

No dia 1 de janeiro, os trabalhos de limpeza dos festejos do Fim-de-Ano irão ter início às 7:00 com várias equipas distribuídas por pontos principais do centro: Avenida Arriaga, Avenida do Infante, Avenida do Mar, Avenida Sá Carneiro e Zona velha.

Para esta operação de limpeza, estão convocados 123 trabalhadores, entre eles motoristas, cantoneiros de limpeza, encarregados e chefes de serviços e 20 viaturas tais como 5 auto-varredouras, 5 viaturas de caixa aberta, 6 miniveículos e 4 viaturas de recolha de resíduos.

A operação de limpeza iniciar-se-á com a retirada/varredura dos resíduos de toda a zona centro do Funchal, a recolha dos resíduos depositados nas papeleiras e contentores e finalmente desinfeção de alguns pontos de insalubridade e maus odores

De referir, que as limpezas do dia 1 de janeiro darão prioridade ao centro do Funchal ficando as restantes zonas de festejos, como são os miradouros, para serem limpas nos dias seguintes.

Quanto à recolha de resíduos, importa relembrar que no dia 01 de janeiro não haverá recolha.